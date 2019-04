Présidentielle mauritanienne : Ahmed Ould Daddah soutiendra Mohamed Ould Maouloud

Le Rassemblement des forces démocratiques (RFD) de l’opposant mauritanien Ahmed Ould Daddah a annoncé son soutien à la candidature de Mohamed Ould Maouloud à la présidentielle de 2019, rapporte un communiqué rendu public vendredi à Nouakchott.Le bureau exécutif du RFD a décidé de soutenir Ould Maouloud, président de l’Union des forces du progrès (UFP), l’une des plus anciennes formations de l’opposition, informe le communiqué.

Le RFD a expliqué que cette position s’inscrit dans « le cadre d’une coalition politique de l’opposition démocratique en cours de finalisation ».

Un autre opposant, le leader antiesclavagiste Biram Dah Abeid, avait déjà déclaré sa candidature à cette présidentielle prévue en juin prochain.

Quant au parti d’opposition le plus représentatif au parlement, en l’occurrence Tawassoul (islamistes), il a exprimé son soutien à la candidature de l’ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar qui n’est pas issu des rangs de l’opposition.

Justifiant sa décision, le parti d’Ould Daddah a souligné qu’Ould Maouloud est « un homme politique qui est resté attaché, tout au long de sa marche brillante, aux idéaux de l’opposition ».

C’est aussi quelqu’un qui « s’est dévoué à la lutte, avec courage et persévérance, pour l’unité nationale, la démocratie, la justice sociale et le développement économique et social du pays », a expliqué le RFD.

L’opposition mauritanienne affronte ainsi en rangs dispersés le candidat de la majorité, Mohamed Ould Ghazouani, ex ministre de la Défense, qui bénéficie publiquement de l’appui du président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz.