Présidentielle ivoirienne: Mabri lance une plateforme électorale avec des partis politiques

Le président de l’Union pour la démocratie et pour la paix ( UDPCI, ex-allié au pouvoir), Abdallah Albert Toikeusse Mabri qui a déposé sa candidature pour la présidentielle ivoirienne d’octobre prochain, a signé vendredi à Abidjan, une convention pour lancer une plateforme électorale avec des partis politiques et une organisation professionnelle des agents de la santé.Quatre partis politiques ont signé cette plateforme. Il s’agit notamment le Parti ivoirien de l’intégration africaine (PIA) et le parti ivoirien des droits authentiques (PIDA).

« Nous venons de procéder à la première série de signature pour lancer cette plateforme électorale. C’est une plateforme également pour la paix. Je voudrais dire merci à tous ces partis qui nous font confiance en nous rejoignant dans notre combat pour la paix», a déclaré après cette signature, Abdallah Albert Toikeusse Manri, le président de l’UDPCI.

Poursuivant, il a soutenu que cette nouvelle organisation doit offrir aux ivoiriens « une espérance nouvelle» et leur dire que l’espoir n’est pas perdue.

« Nous allons structurer cette plateforme pour être une force de combat et une force électorale », a indiqué l’ex-chef de la diplomatie ivoirienne ajoutant que « je suis sûr que sur le chemin, de nombreux ivoiriens vont nous rejoindre».

Avant lui, Mamadou Coulibaly, le président du PIA, s’est félicité de ce que le président de l’UDPCI a toujours défendu les idéaux de paix dans son combat politique.

« Pour nous, la nouvelle génération, c’est le camarade Toikeusse Mabri. Nous au PIA, nous sommes disposés à l’accompagner », a promis M. Coulibaly.

Le 02 août dernier, rappelle-t-on, lors d’un bureau politique de son parti, le président de l’UDPCI, Albert Toikeusse Mabri a appelé les partis politiques et les organisations de la société civile ivoirienne, se reconnaissant en ses idéaux, de le rejoindre en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain.