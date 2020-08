Présidentielle guinéenne: l’ex-ministre de la défense Kabèlè Camara annonce sa candidature

Le président du Rassemblement guinéen pour le développement (RGD), par ailleurs ancien ministre guinéen de la défense, maître Abdoul Kabèlè Camara, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de la Guinée prévue le 18 octobre prochain, rapporte une note d’information transmise samedi à APA.« Le Rassemblement guinéen pour le développement et ses alliés m’ont fait confiance pour réaliser l’alternance. Répondant à cet appel, j’ai l’honneur d’annoncer solennellement ma candidature à cette élection présidentielle et de solliciter vos suffrages », a indiqué Me Camara dans cette note d’information.

« Le moment est donc venu de taire nos différences pour nous concentrer sur l’essentiel : le développement inclusif de la Guinée», a estimé le président du RGD qui entend rassembler et réconcilier les guinéens afin de « réussir le développement tant espéré par nos populations» .

Né en Guinée, Me Abdoul Kabèlè Camara a fait sa formation supérieure à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a obtenu en 1974, une Licence ès Sciences Juridiques avant d’être diplômé en 1976, de l’Ecole nationale d’administration de Dakar.

Ensuite, il a intégré le corps de la magistrature sénégalaise. Il y est devenu successivement juge d’instruction au Tribunal de Saint-Louis (première capitale du Sénégal) de 1977 à 1979, président du Tribunal de travail de Saint-Louis de 1979 à 1983.

Il a également occupé les postes de président du Tribunal régional de Saint-Louis, de 1983 à 1985, de Doyen des juges d’instruction hors classe au Tribunal régional de Dakar de 1985 à 1988, cumulativement chargé des affaires économiques et militaires.

Par ailleurs, Me Abdoul Kabèlè Camara a été ministre de la Sécurité et de la Protection civile sous le président Alpha Condé, et ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’Étrangers sous le pouvoir de feu Lansana Conté.

Pour cette élection présidentielle du 18 octobre prochain, Me Abdoul Kabèlè Camara pourrait être opposé à l’actuel président Alpha Condé.