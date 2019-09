Présidentielle en Tunisie : ouverture des bureaux de vote

Sept millions de Tunisiens votent ce dimanche pour la deuxième élection présidentielle démocratique de l’histoire du pays, un scrutin qui suscite beaucoup d’incertitude quant au verdict des urnes.Dès l’ouverture des bureaux de vote à 8 heures locales (7h GMT), des électeurs faisaient déjà des queues pour choisir leur prochain président parmi les 24 prétendants à la magistrature suprême.

Sur un total de 26 candidats, dont les dossiers ont été validés, seuls 24 sont désormais en course. Deux candidats, à savoir Mohsen Marzouk du parti Machrou Tounes et Slim Riahi du parti Union Patriotique Libre ont décidé vendredi, de se retirer de la course et appelé leurs sympathisants à voter en faveur du candidat indépendant Abdelkarim Zbidi.

Seules deux femmes sont en lice, à savoir l’avocate à la Cour de cassation, Abir Moussi et l’ancienne ministre du Tourisme, et directrice du cabinet présidentiel, Salma Elloumi Rekik.

Au total, 13.834 bureaux de vote, dont 13.450 à l’intérieur du pays et 384 bureaux à l’étranger ont été mis en place.

Le vote des Tunisiens résidant à l’étranger a commencé par Sydney (Australie) depuis le 12 septembre 2019 à cause du décalage horaire.

Cette donne fait également que le bureau de San Francisco aux États-Unis sera le dernier à fermer ses portes, le 16 septembre.

Initialement prévue en novembre, après les législatives du 6 octobre, l’élection présidentielle a été avancée de deux mois, en raison du décès le 25 juillet dernier du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi.

Les résultats préliminaires de cette présidentielle anticipée sont attendus mardi tandis que la commission électorale annoncera le 21 septembre les résultats définitifs, et ce, après l’expiration des recours, s’il y a lieu.