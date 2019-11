Présidentielle en GBissau : Domingos S. Pereira et Umaro Sissoco au 2nd tour

Le candidat du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) à l’élection présidentielle bissau-guinéenne du 24 novembre 2019, Domingos Simões Pereira qui a remporté 40,13% des suffrages et le candidat de MADEM G 15, Umaro Sissoco Embalo arrivé deuxième avec 27,65% des voix vont s’affronter au second tour prévu le 29 décembre conformément au code électoral.L’annonce a été faite mercredi à Bissau par José Pedro Sambú, président de la Commission Nationale des Elections (CNE) qui proclamait les résultats provisoires de la présidentielle.

Selon ces résultats, Nuno Gomes Nabiam, candidat de l’APU-PDGB et soutenu par le Parti de rénovation sociale (Prs) est arrivé troisième en obtenant 13,16% des voix, contre 12,41% pour le candidat indépendant à sa propre succession, José Mario Vaz.

Les données de la Commission Nationale des Elections montrent que sur les 761 676 électeurs qui étaient appelés à départager les 12 candidats, 566 473 ont pu voter, ce qui correspond à un taux de participation de 74,37%.