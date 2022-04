Présidentielle en France: Macron et Le Pen au second tour, Mélenchon perd de justesse.

Depuis leur dernier affrontement au second tour de la présidentielle de 2017, Macron et Le Pen sont devenus les symboles de la nouvelle configuration de la vie politique politique française.Ça aurait été un véritable coup de tonnerre et il était à deux doigts de se réaliser. Mais le leader de la France insoumise et « candidat préféré » d’une grande partie des Africains, n’ira pas en finale de l’élection présidentielle dont le premier tour s’est déroulé dimanche 10 avril.

Avec 22,% des voix, Jean-Luc Mélenchon s’arrête net, donc, aux portes du second tour, au profit de ses deux principaux adversaires: Emmanuel Macron, qui recueille 27,6% et Marine Le Pen, qui obtient 23,%.

Le duel final qui doit avoir lieu le 24 avril entre le président sortant et la patronne du parti d’extrême-droite du Rassemblement national (RN) était largement prévu.

Depuis leur dernier affrontement au second tour de la présidentielle de 2017, Macron et Le Pen sont devenus les symboles de la nouvelle configuration de la vie politique politique française, désormais organisée en deux grands blocs: un courant républicain moderniste et un autre nationalistes identitaires, entre lesquels un troisième regroupant les héritiers des divers courants de gauche dont Mélenchon incarne désormais la figure majeure, semble vouloir s’installer comme seule alternative crédible aux deux.



Avec un taux d’abstention de 26 %, le vote de dimanche a été plus boudé par les français depuis vingt ans.

Après les appels à leur partisans pour voter en sa faveur au second tour lancés, dimanche soir, par des candidats comme celle du parti de droite Les Républicains, Valérie Pécresse (4,8 %), celui des Écologistes, Yannick Jadot (4,7%) ou encore la socialiste Anne Hidalgo (1,7), Emmanuel Macron semble nettement favori pour être reconduit à l’Elysée dans deux semaines.

C’est la troisième fois seulement dans l’histoire politique de la république française qu’un candidat de issu de l’extrême-droite se retrouve au dernier tour élection présidentielle. En 2002, Jean-Marie Le Pen, père de la candidate d’extrême-droite et fondateur de l’ex Front National (FN), ancêtre du RN, avait créé la surprise en se qualifiant au second tour au détriment du socialiste Lionel Jospin, alors premier ministre sortant. Mais il avait été battu par le président sortant, Jacques Chirac par un score fleuve de plus de 82%. Lors de la dernière présidentielle en 2017, sa fille et héritière politique avait fait mieux. Elle avait obtenu plus de 33% des voix au second tour contre 66% environ pour Emmanuel Macron.