Présentation en Espagne de la 2è semaine africaine du tourisme

Les enjeux de la deuxième semaine africaine du tourisme, une manifestation touristique qui réunit l’Afrique francophone et anglophone prévue du 24 au 27 septembre prochain à Dakar (Sénégal), ont été présentés à Madrid en Espagne à l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).Selon une note d’information transmise mardi à APA, la rencontre a eu lieu entre le fondateur de Africa Tours Centre (Structure organisatrice de l’événement), Donald Djobo et Elsia Grandcourt et Jaime Mayaki, respectivement directrice générale et directeur adjoint du département Afrique de l’OMT.

« La réunion fait partie du processus initial et des processus pour présenter et informer le département Afrique de l’OMT de la deuxième semaine africaine du tourisme et de ses activités sur le continent. Mme Elsia Grandcourt a exhorté les organisateurs à utiliser leur noble plateforme pour promouvoir le caractère unique et l’authenticité de l’offre touristique du continent », rapporte la note.

Quant à M. Djobo, renseigne le texte, il a remercié les responsables du département Afrique de l’OMT et leur a assuré des bonnes relations du travail avec leur institution afin de promouvoir le « tourisme durable et responsable » en Afrique.

La deuxième semaine africaine du tourisme est prévue du 24 au 27 septembre 2019 à Dakar au Sénégal. Cette manifestation qui réunit des participants de l’Afrique francophone et anglophone, vise notamment à discuter des problèmes urgents auxquels le secteur du tourisme est confronté en Afrique de l’ouest.