Près d’un milliard F CFA généré par la mobile money en 2019

Le transfert d’argent à travers la téléphonie mobile appelé mobile money a généré un revenu total de 983,1 millions F CFA en novembre 2019, contre 365,6 million F CFA en novembre 2018, soit une hausse de plus de 168,8%, a révélé lundi l’Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE).« L’opérateur MTN, avec 87,57% de parts de marché, contre 12,34% pour Airtel, est celui dont les abonnés ont réalisé le plus de transactions », explique l’ARPCE dans son nouveau rapport.

Le marché de la mobile money au Congo compte environ 5,7 millions d’abonnés, dont 1,7 million d’abonnés actifs pour un taux de pénétration de 34,3% au mois de novembre 2019.

L’opérateur MTN est leader du marché avec 75,7% en termes d’abonnés actifs.

Par contre, l’ARPCE signale une baisse de 6,02% du marché de la téléphonie mobile, indiquant que le marché de la téléphonie mobile a enregistré un revenu de 11,1 milliards F CFA en novembre 2019, contre 11,8 milliards F CFA en novembre 2018, soit une baisse de 6,02%.

« Avec 5,20 d’abonnés pour un taux de pénétration de 101,4%, le marché de la téléphonie mobile au Congo a enregistré une hausse de 4,92% en 2019 comparé à novembre 2018 », indique le rapport de l’ARPCE.

S’agissant du marché de la téléphonie mobile, notre source précise que c’est toujours MTN qui est leader avec une part de marché de 56,00%, suivi d’Airtel.