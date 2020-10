Près de cent femmes issues des institutions ivoiriennes renforcent leurs liens dans une journée ludique

Quelque 125 femmes issues des institutions et ministères ivoiriens se sont retrouvées dans le domaine Bini à une cinquantaine de kilomètres d’Abidjan lors d’une journée ludique pour se recréer et renforcer leurs liens en mode écotourisme, indique une note d’information transmise dimanche à APA.Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 4è journée des loisirs dédiée aux femmes organisée par le ministère ivoirien du tourisme et des loisirs. « (…) En effet, trop souvent occupées par des tâches ménagères, professionnelles et sociales, les femmes disposent de très peu de temps libre pour leur divertissement, voire leur épanouissement personnel», a fait remarquer Dr Emmanuel Gala Bi, le directeur des loisirs du ministère du tourisme et des loisirs pour justifier l’organisation de cette journée.

Selon la note, cette journée récréative vise notamment à sensibiliser les femmes sur les bienfaits des loisirs, leur inculquer les opportunités de loisirs et de l’écotourisme, créer un cadre d’échanges et d’amitié entre elles autour des loisirs et leur proposer une gamme variée de loisirs adaptés.

« Au menu ( de cette journée), une randonnée verte avec une initiation aux petits secrets de l’écosystème environnant : comment poussent les cocotiers ; pourquoi les hévéas sont penchés ; le circuit du cacao, de la cabosse au chocolat ; l’agriculture de subsistance à travers les champs de manioc, aubergines et autres parsemant la parcelle, etc.,», a entre autres, énuméré la note citant les activités qui ont meublé cette journée récréative.