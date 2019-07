Près de 750.000 malades d’hépatites recensés au Cameroun

Quelque 750.000 personnes sont atteintes d’hépatites virales au Cameroun à travers ses formes A, B et C, soit un taux de prévalence de près 10% de la population totale du pays, selon des statistiques du bureau régional de l’Afrique d’Epi-Centre dont APA a obtenu copie mardi.Le bureau régional de l’Afrique d’Epi-Centre, une structure indépendante de Médecin sans frontières (MSF), fait état en même temps d’une prévalence en hausse d’environ 5% ces dix dernières années.

Des informations obtenues mardi, lors d’un atelier régional sur cette pandémie, révèlent que les milieux carcéraux sont les plus touchés par la maladie. Par ailleurs, on dénombre près de 10.000 décès par an au Cameroun à cause d’hépatites virales, dont l’hépatite B qui est la plus répandue.

Selon MSF, l’accent doit être mis sur la sensibilisation notamment à cause « du coût onéreux du traitement », tant il est vrai que « personne n’est épargnée, car au Cameroun, 1 personnel médical sur 10 est atteint d’Hépatite B ».

Cette situation est préoccupante, puisque « les patients (qui) sollicitent des soins de santé sont en contact avec les personnels de santé qui sont porteurs du virus », indique Dr Yap Boum, représentant régional pour l’Afrique d’Epi-Centre.

Ainsi, plus de 5 % des personnels sanitaires sont touchés dans la région septentrionale du pays, « favorable à la propagation du virus ».

Les modes de contamination de l’hépatite B se font par voie sexuelle ou sanguine. MSF estime à 2 milliards, le nombre de personnes ayant été infectées par le virus dont plus de 370 millions sont des porteurs chroniques.