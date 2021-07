Premier entretien en France entre Mahamat Idriss Deby et Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil militaire de transition ont eu un échange de travail ce lundi 05 juillet 2021. La rencontre a eu lieu au Palais de l’Elysée

Au deuxième jour de sa visite d’amitié et de travail en France, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a été reçu cpar le Président français, Emmanuel Macron. le processus de transition, la coopération bilatérale et la lutte contre le terrorisme sont les principaux points abordés au cours des discussions.

Les deux hommes et leurs collaborateurs, ont eu une séance de travail qui a permis d’évoquer toutes les questions qui donnent corps et forme aux relations de coopération entre N’Djaména et Paris. Le processus de transition enclenché par le Conseil militaire de transition après le décès tragique du Maréchal du Tchad, l’organisation dans les jours à venir du dialogue national inclusif et la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques. Ils ont également discuté de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et le désengagement progressif des troupes françaises de la force Barkhane. Cette visite du président de transition à Paris vise à renforcer davantage les liens séculaires de coopération multiforme entre le Tchad et la France.