Pour la paix, les évêques béninois préconisent des législatives inclusives

Les évêques du Bénin, dans un message adressé mardi à la communauté chrétienne et au peuple béninois, ont appelé à « l’organisation d’élections législatives inclusives », soulignant que celles-ci ne peuvent se tenir que grâce à l’implication « des uns et des autres» dans la préservation « à tout prix de la paix et de l’unité nationale».«Après environ trois décennies d’expérience démocratique faite de haut et de bas, le Bénin se trouve aujourd’hui dans une situation inédite : des élections législatives auxquelles participeraient seulement deux partis d’une même obédience politique », s’est désolée la conférence épiscopale avant d’exhorter les fidèles chrétiens à se mobiliser pour préserver la paix et « éloigner le Bénin des germes et des spectres de la division, de la haine et des règlements de compte».

Rappelant les multiples rencontres avec les acteurs politiques pour les encourager à aller dans le sens de la recherche de consensus, les évêques ont invité les fidèles à « intensifier la prière et le jeûne durant le triduum pascal avec un accent particulier sur le dernier chemin de croix du vendredi saint et la récitation quotidienne du chapelet et de la prière pour le Bénin pendant l’octave de Pâques ».

Prévues le 28 avril prochain, les élections législatives béninoises auront lieu officiellement sans l’opposition. Seuls deux partis politiques de la mouvance présidentielle y prendront part.