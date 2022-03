Pont Yagoua-Bongor : le Cameroun recrute de jeunes ingénieurs pour bénéficier du transfert de technologie

Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics (Mintp), vient de lancer un appel à candidatures pour le recrutement des jeunes ingénieurs devant bénéficier du transfert de technologie dans le cadre du projet de construction d’un pont sur le fleuve Logone reliant Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad).

Ce recrutement, explique le membre du gouvernement, s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu entre les États du Cameroun et du Tchad pour développer une expertise locale en matière de construction des ouvrages d’art. Dans cette optique, les administrations camerounaise et tchadienne doivent mettre à la disposition du groupement d’entreprises en charge des travaux (Razel Cameroun/Razel-Bec/Sotcocog) huit jeunes ingénieurs de génie civil (Bac +5), soit quatre Camerounais et quatre Tchadiens.

Une fois recrutés, les ingénieurs camerounais et tchadiens seront intégrés dans l’équipe du groupement d’entreprises chargée de l’exécution des travaux où ils assisteront (pendant une période d’environ trois ans renouvelables, le cas échéant jusqu’à la fin des travaux) aux différentes phases de la construction du pont reliant les deux pays. Pour faire acte de candidature, il faut avoir deux ans d’expérience professionnelle au maximum. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées dans les deux pays au plus tard le 31 mars 2022.

Long de 620 mètres, cette infrastructure est la 2e de ce type qui sera construite entre les deux pays, après le pont Nguéli, qui relie les villes de Kousseri, au Cameroun, et Ndjamena, la capitale tchadienne. Les travaux de construction du pont sur le Logone qui dureront 36 mois ont été confiés au consortium Razel Cameroun-Razel Fayat-Sotcocog. Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé en mai 2020, l’octroi d’un don de 40 millions d’euros (26,2 milliards de FCFA) au Cameroun et au Tchad pour la construction de cet ouvrage.

Source : Investir au Cameroun