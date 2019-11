Politique, Sport et faits divers se partagent la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent de divers sujets allant de la politique aux faits divers en passant par le sport.« 2024 de tous les possibles », écrit à sa Une Sud Quotidien qui fait état des « stratégies et calculs en prélude à la prochaine présidentielle ».

« À un peu plus de 4 années de la présidentielle de 2024, les acteurs politiques se livrent déjà à de feutrées stratégies et autres calculs politiques pour tirer leur épingle du jeu politique. Du président Macky Sall qui semble baliser le terrain pour un troisième mandat, à Ousmane Sonko de Pastef/Les patriotes qui doit d’abord se tirer d’affaire dans cette histoire de 94 milliards de FCFA, en passant par le leader de Rewmi, Idrissa Seck qui cogite une grande coalition autour de sa personne, de l’amnistie ou de la réhabilitation possible de Karim Wade et de Khalifa Sall, (…), 2024 s’annonce être l’année de tous les possibles », écrit le journal.

Sous le titre « Oumar Sarr corrige Wade », Le Quotidien revient sur la note de l’ancien président Abdoulaye Wade qui considère l’ancien secrétaire nationale, Oumar Sarr, de son parti comme « démissionnaire de fait » et signale que l’« Alliance suqali sopi (dirigé par ce dernier) la trouve (la note) +nulle et non avenue+ et que le secrétaire général du Pds n’en est pas l’auteur ».

Le même journal revient par ailleurs sur la réconciliation entre Me Wade et son ex bras droit et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Me Madické Niang, et informe que ce dernier a été « reçu » dimanche par l’ancien président (2000-2012) vers les coups de 18h.

Les quotidiens sénégalais se sont par ailleurs émus du traitement inhumain infligé à des enfants dans une école coranique à Coki (centre). A ce propos, Vox Populi informe que « le maitre-coranique utilisait des chaînes en fer sur des gamins de 8 à 10 ans ».

« Arrêté par les gendarmes en même temps que le soudeur qui fabriquait les chaînes, il sera déféré au parquet de Louga avec 4 parents des enfants, ce lundi », poursuit le journal.

L’Observateur, revenant sur « L’histoire du +Serigne daara+ qui traitait ses talibés comme des esclaves » donne la parole au mis en cause qui se défend en déclarant ceci : « Je veux juste enseigner le Coran à ces enfants. Je ne menotte que ceux qui veulent fuguer… ».

Sur un tout autre sujet, le quotidien national Le Soleil revient sur les Caf Awards 2019 et soutient que les internationaux sénégalais « Mané, Gana et Koulibaly (sont) en lice » pour remporter le titre de joueur africain de l’année. Mais pour le quotidien Record « Sadio +est le+ grandissime favori » pour gagner ce trophée.

Le quotidien spécialisé Stades consacre sa Une à l’international sénégalais Sadio Mané, et signale que le sociétaire de Liverpool (D1 anglaise) cartonne avec son club. « Homme du match contre Crystal Palace, il égale le record de buts de Owen et Suarez +en marquant son+ 22ème but en 30 titularisations », précise le journal.