Politique, social et innovation au menu des quotidiens marocains

La participation marocaine à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad), les inondations survenues dans la province de Taroudant et le lancement d’un programme Euroméditerranéen pour les innovateurs, sont les principaux sujets traités par les quotidiens de ce vendredi.+Aujourd’hui le Maroc+ aborde la participation marocaine à la Ticad, organisée à Yokohama du 28 au 30 août. Pour la publication, la moisson de la participation marocaine à la Ticad pourrait être bonne, notant que la délégation marocaine ayant fait le déplacement au Japon a multiplié les rencontres avec différents partenaires.

La participation marocaine à la Ticad ne peut qu’être bénéfique à plus d’un égard. Il s’agit tout d’abord de participer à un événement qui concerne l’Afrique entière. Une participation qui cadre avec la politique marocaine des dernières années. Il est question aussi d’ouvrir un débat et plus de canaux avec le Japon qui reste l’un des importants investisseurs étrangers dans les différentes zones d’activités industrielles, relève-t-il.

+L’Economiste+ revient sur les inondations survenues dans la province de Taroudant, qui ont fait 7 morts.

L’incurie administrative continue non seulement de retarder le développement du pays, mais menace sa cohésion sociale à l’issue de drames qui coûtent la vie à des concitoyens. Compter les morts encore et encore et n’en tirer aucun enseignement, déplore-t-il.

Une cruelle routine, mais pour combien de temps? Même s’ils sont insignifiants comparés aux statistiques des hécatombes sur les routes marocaines, les dessous de ces drames, plus que leurs bilans, n’en ont pas moins une forte incidence sur la commotion nationale, estime-t-il.

D’autant que les cataclysmes, c’est-à-dire la dimension imprévisible, qui servent de toile de fond ne sont dans la plupart des cas qu’une partie des déterminants. Les autres devant être pistés au détour de graves fautes de gestion, de défaillances, de clientélisme, ou de toutes ces variables à la fois.

Dans le même sillage +L’Opinion+ constate que le stade de football édifié sur le lit d’un oued a été frappé par des torrents de crue faisant morts et disparus parmi des jeunes de deux villages qui se disputaient un match.

Là aussi, il est question de hooliganisme, mais un hooliganisme d’un autre genre, autrement plus dangereux et plus assassin étant installé dans le temps et l’espace: celui de l’irresponsabilité, de l’incompétence, de l’improvisation et du non-respect des lois et des réglementations, estime le quotidien, soulignant l’impératif de lier la responsabilité à la réddition des comptes.

+Les Inspiration Eco+ rapporte que Med’Innovant, un programme organisé par l’établissement public français d’aménagement Euroméditerranée, vient de lancer son 5e appel à projets en vue de les repérer et de les accompagner. Il concerne tous les « innovateurs » des pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée.

Le journal précise que les candidats doivent déposer leur dossier entre le 2 et le 29 septembre 2019.

Les candidatures doivent porter sur 9 thématiques que sont, comme le précise le quotidien, l’énergie, l’environnement, l’habitat, la mobilité, le numérique, les objets connectés, la sécurité et l’économie sociale et solidaire.

L’offre sera aussi jugée sur sa solidité et son business model. Elle se doit d’être pertinente, faisable techniquement, mature commercialement et implémentable rapidement. La candidature doit également avoir un niveau de maturation élevé, précise la publication.

Selon le journal, les lauréats bénéficieront d’une dotation financière de 20.000 euros, ainsi que d’un territoire d’expérimentation pour tester leur solution. Ils pourront aussi profiter d’une visite personnalisée du périmètre d’intervention d’Euroméditerranée pour étudier les potentialités des champs d’application de la solution innovante primée, avec un apport en nature et un accompagnement dédié.