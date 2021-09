Politique, santé et économie meublent la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce jeudi consacrent de larges commentaires à la coalition gouvernementale, à la campagne de vaccination et à la production de l’énergie électrique.Homogénéité, clarté, force, volonté et responsabilité. Ce sont les mots qui reviennent en force dans les déclarations des trois leaders de la majorité, dans la matinée du mercredi 22 septembre, à l’occasion de l’annonce officielle de la formation de la majorité par le nouveau chef du gouvernement. Aziz Akhannouch, tout comme ses partenaires, Nizar Baraka de l’Istiqlal et Abdellatif Ouahbi du PAM, a fait part de sa détermination pour la formation d’une équipe forte, homogène, et surtout efficace, écrit le quotidien +Al Ahdath Al Maghribia+.

Selon le journal, les trois secrétaires généraux ont fait montre d’un esprit d’engagement, ce qui a permis de former la majorité gouvernementale dans une courte durée, moins de deux semaines après la nomination du chef du gouvernement, compte tenu de la conjoncture actuelle et des exigences du développement. Les trois leaders de la nouvelle majorité, souligne le chef du gouvernement, ont veillé à faire valoir les défis de l’étape, marquée par la nécessité d’accélérer la promulgation et la mise en œuvre du Pacte national pour le développement.

Pour ce qui est de l’élaboration de la feuille de route de la nouvelle équipe, il a été précisé que les programmes électoraux serviront de plateforme fertile et appropriée pour l’élaboration d’un programme gouvernemental fort et réalisable. Un programme dont les retombées seront visibles les premiers jours du travail du nouveau cabinet, indique le journal.

Evoquant les futurs candidats-ministres, +Al Akhbar+ souligne que le chef du gouvernement a annoncé qu’il s’agira de noms «notoirement connus pour leur compétence, crédibilité et probité». En attendant, poursuit le quotidien, les trois partis vont continuer leurs tractations pour établir la proposition de structure gouvernementale et de composition ministérielle et la soumettre au Roi en vue de nommer le gouvernement.

Pour +Assabah+ qui revient également sur cet événement, la composition du gouvernement sera annoncée probablement avant la fin de ce mois, dans les trois premiers jours du mois d’octobre au plus tard. En tout cas, souligne la publication, ce sera fait avant l’élection de la deuxième Chambre prévue le 5 octobre.

D’après le quotidien, les trois formations, après avoir défini l’architecture du prochain gouvernement, doivent ensuite s’entendre sur un programme gouvernemental avant d’entreprendre de répartir les portefeuilles ministériels et discuter des profils qui vont être proposés pour chaque poste.

+Al Massae+ écrit que la logique du choix de la majorité gouvernementale a été guidée par l’orientation qu’a prise la volonté populaire, telle qu’exprimée par les urnes. Ce choix a également été motivé par l’existence de multiples dénominateurs communs de ses composantes, la convergence de leurs programmes électoraux et leur adoption des mêmes priorités revendiquées par les Marocains dans les volets social et économique, commente-t-il.

Pour +Bayane Al Yaoum+, l’annonce de la majorité est presque un non-événement. Le quotidien s’est, en effet, contenté d’annoncer, en quelques lignes, que les membres de la majorité gouvernementale ont été présentés mercredi 22 septembre. Et ce, tout en rappelant que les tractations de sa formation ont été lancées le 13 septembre après des élections législatives qui ont connu un taux de participation de 50,35% des électeurs contre 42% en 2016.

+Le Matin+ fait savoir que le Maroc recevra, dans les prochains jours, de nouveaux arrivages de vaccins. Les livraisons de vaccins anti-Covid s’enchaînent ces dernières semaines. D’après les sources du journal, le Maroc va recevoir, le samedi 25 septembre, 4 millions de doses du vaccin Sinopharm.

C’est ce qu’affirme Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination, notant que le Royaume a également reçu, le 18 septembre, 682.110 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Ces nouveaux arrivages, qui s’ajoutent aux différents vaccins anti-Covid en stock, vont permettre d’accélérer le rythme de vaccination, explique l’expert. En effet, le Maroc a atteint mardi, en fin de journée, 21.421.359 vaccinés pour la première dose, ce qui représente 71% de la population cible, et 17.772.786 pour la deuxième, soit près de 60%.

+Maroc Le Jour+ indique que la production nationale de l’énergie électrique s’est renforcée de 6,9% à fin juillet 2021, contre une baisse de 6,2% un an auparavant, dépassant légèrement son niveau d’avant la crise.

Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances, cette performance est attribuable au raffermissement de la production privée (+5,9%), de celle de l’ONEE (+10%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+9,5%).

Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle s’est accrue, en glissement annuel, de 6,1%, suite à la hausse des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs » (+11,9%), de celles destinées aux distributeurs (+4,6%) et de celles destinées aux ménages (+2,1%).