Politique, justice et gouvernance au menu des quotidiens sénégalais

La presse sénégalaise reçue lundi à APA traite d’une diversité de sujets dominés par la politique, la justice et la gouvernance.A propos de ce qu’il appelle « guéguerre verbale à l’APR (au pouvoir) », Vox Populi titre : « Le Monsieur Com du Palais siffle la fin de la récréation ».

A nos confrères, Seydou Guèye affirme : « Nos camarades doivent se ressaisir, nous sommes adultes et (nous) devons nous autoréguler… ».

« Déballages à l’APR-Macky rentre incognito et aiguise son sabre », rapporte L’As, faisant dire au journal Le Quotidien que la situation à l’APR est marquée par des « débats et dégâts ».

Selon le communicant Momar Thiam interrogés par nos confrères du Quotidien, « le territoire verbal de Yakham et de Cissé Lô est en train de parasiter l’action du président ». De son côté, le député républicain Abdou Mbow confie que « le président va siffler la fin de la récréation ».

Le quotidien national Le Soleil met en Une son entretien avec Alioune Fall, conseiller du président de la République qui affirme : « Demandez à ceux qui se sentent exclus, ce que le président leur reproche au point d’avoir pris ses distances ».

Pendant ce temps, Sud Quotidien revient sur la mal gouvernance et les conflits d’intérêts au sommet de l’Etat, via la guéguerre fratricide au sein du parti au pouvoir et titre : « Momar Diongue (analyste politique) dénude le Macky ».

Parlant des déballages de Yakham Mbaye qui accuse le député Moustapha Cissé Lô d’avoir bénéficié d’intrants agricoles, Birahim Seck du Forum civil exige dans L’As « la lumière sur les 380 milliards ».

L’organisation du voyage aux Lieux Saints de l’Islam intéresse L’Observateur qui met à nu « le rapport qui accable la Délégation au pèlerinage ». Ce journal révèle un paiement indu à des missionnaires, des surfacturations, de fausses certifications de service.

Traitant de l’indépendance de la Justice, des conditions de travails de ses agents et du Conseil supérieur de la magistrature, EnQuête écrit que « Téliko se fâche ».

De l’avis du président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), « depuis deux ans, les avancements sont bloqués à cause d’un décret qui n’aurait pas été signé. C’est une situation explosive ».

« L’existence de deux régimes de retraite dans la magistrature ne se justifie pas », dénonce Souleymane Téliko dans L’Obs.

Dans L’As, les magistrats veulent réduire l’emprisonnement pour désengorger les prisons.

Walf Quotidien consacre sa Une au décès de son Directeur de publication, Abdourahmane Camara et note que « Camou rejoint Sidy (le fondateur du groupe de presse Walfadjri, rappelé à Dieu il y a un an) ».

« Décès de Abdourahmane Camara-Une page se tourne à Walf », écrit Le Quotidien, à côté du journal EnQuête qui indique : « Walf frappé au cœur ».