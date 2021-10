Politique et santé au menu des quotidiens marocains

Le Discours adressé par le Roi Mohammed VI au parlement et le programme du gouvernement présenté, lundi, devant les parlementaires et les lots de vaccins reçus par le Maroc, sont les sujets traités par les quotidiens marocains parus mardi.+Al Ittihad Al Ichtiraki+ écrit que le discours royal comporte des signaux qu’il convient de capter avec un sens patriotique, qui devrait faire la part du devoir de servir, d’abord, le Maroc dans une conjoncture mondiale difficile, mettant en évidence trois étapes d’une importance capitale qui représentent les clés permettant de saisir les enjeux de la conjoncture.

La première étant liée au climat positif dans lequel se sont déroulées les élections, en mettant l’accent sur la signification politique de la large participation enregistrée dans les provinces du Sud.

La deuxième a mis l’accent sur la nécessité pour l’État, le gouvernement et les différents acteurs de prêter attention aux défis à relever et de privilégier solidarité, partenariat et écoute afin de pouvoir défendre pertinemment la Nation et ses intérêts supérieurs.

Alors que la troisième a évoqué les indicateurs positifs de l’économie nationale par rapport à ce qui se passe dans le monde en raison des répercussions de la pandémie et des mutations géostratégiques sur les plans régional et international, explique l’éditorialiste.

De son côté, +L’Opinion+ écrit que le marqueur le plus évident du Discours Royal est sans nul doute son ton optimiste et porteur d’espoir.

L’espoir d’abord en une sortie imminente de l’actuelle crise pandémique qui a plongé le Maroc, comme le reste du monde, dans une situation de psychose sanitaire où il a fallu redoubler d’efforts, de sacrifices, d’engagement et d’ingéniosité afin d’éviter à notre pays l’hécatombe.

L’espoir ensuite d’une relance économique rapide à même d' »extirper le Royaume des griffes d’une récession planétaire » face à laquelle seuls les États les plus résilients et les mieux organisés ont pu s’en sortir avec un taux maîtrisable de dégâts, note le journal.

L’autre motif de satisfaction et d’optimisme est l’excellent déroulement des dernières élections, qui ont permis un renouvellement total de la classe dirigeante et représentative, dans un réel esprit d’engagement populaire et d’alternance démocratique qui n’étaient pas du tout acquis en cette période dominée par les soubresauts politiques, ajoute-t-il.

Abordant le programme du gouvernement présenté lundi devant le parlement, +Aujourd’hui le Maroc+ évoque un contenu qui dénote du « pragmatisme » et d’une « volonté d’agir vite et bien », car, explique-t-il, le programme a été présenté comme étant un « véritable plan de transformation économique et sociale ».

Une transformation dictée par l’ampleur des attentes des citoyens, la multitude des défis qui attendent le pays dans les années qui viennent, la nécessité de parer prioritairement aux dysfonctionnements révélés précisément par la conjoncture sanitaire et enfin l’urgence de relancer la machine économique, relève l’éditorialiste.

Le tout en préservant et en confortant les grands choix faits par le Maroc sur le plan économique, social et sociétal, à commencer par ceux du nouveau modèle de développement ou encore en termes de positionnement continental, régional et international, ajoute-t-il.

+Al Massae+ rapporte qu’un gros lot de vaccins Sinopharm, environ 5 millions de doses, est arrivé dimanche à l’Aéroport Mohammed V. Le dernier lot que le Maroc avait reçu était constitué d’environ 12,5 millions de doses des vaccins Sinopharm et AstraZeneca, selon une source du journal, qui souligne que le Maroc s’est engagé à acheter 65 millions de doses de vaccins chinois et britanniques.

Les nouvelles quantités de vaccins permettent d’accélérer le rythme de vaccination, notamment à la lumière de l’annonce par le ministère de la Santé du lancement de l’administration de la 3ème dose pour les personnes vaccinées depuis 6 mois.

+Al Bayane+ fait savoir que la session d’automne de la 42ème édition du Moussem culturel international d’Asilah se tiendra, du 29 octobre au 18 novembre à l’initiative de la Fondation du Forum d’Asilah.

Cette manifestation artistique et culturelle d’automne sera marquée par l’organisation de six colloques dans le cadre de la 35ème édition de l’Université ouverte Al-Mouatamid Ibn Abbad.