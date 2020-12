Politique et santé au menu des quotidiens marocains

Les relations Maroc- pays du Conseil de Coopération du Golfe, la campagne de vaccination anti-Covid et les décès liés à la Covid-19 parmi le personnel de la santé sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce lundi.+Aujourd’hui le Maroc+ rappelle que le Maroc a toujours tenu à préserver la qualité de ses relations avec l’ensemble des pays du Golfe, fidèle en cela à sa diplomatie basée sur la modération et la voix de la sagesse.

« Mais bien plus que ça, le Maroc a joué depuis 2017 la carte du dialogue et du rapprochement des points de vue comme il l’a toujours fait dans toutes les questions de politique internationale », poursuit la publication, notant que les pays du Conseil de Coopération du Golfe sont naturellement liés par leur histoire et leur géographie et sont condamnés à préserver ensemble leur région.

Pour le journal, « le Maroc est bien placé pour le savoir, lui qui, depuis des décennies, ne cesse de tendre la main à son voisin malgré tout ». « Espérons que pour le Maghreb aussi, la raison, l’histoire et la géographie finiront par triompher… », conclut-il.

Sous le titre « Immunité collective », +L’Opinion+ souligne que la campagne de vaccination anti-Covid devrait commencer dans les quelques jours à venir au Maroc, où la population attend avec impatience le retour à une vie «normale», débarrassée de la menace de l’ennemi invisible.

Pour réaliser ce scénario tant attendu, un niveau immunitaire suffisant est de mise, c’est ainsi que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a appelé les citoyens à se faire vacciner massivement en vue d’atteindre l’immunité collective et endiguer la propagation du virus, explique le quotidien, ajoutant qu’au-delà d’un certain seuil de personnes immunisées, la propagation du virus va significativement ralentir, selon les estimations de plusieurs experts.

Il est donc temps de lancer la « fameuse » campagne de communication annoncée par la tutelle depuis déjà trois semaines, en vue d’apaiser les critiques et le scepticisme flottant sous nos cieux et parvenir à l’immunité collective contre ce virus…, préconise-t-il.

+Assahraa Al Maghribia+ rapporte que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a appelé la communauté internationale à faire preuve de solidarité dans l’accompagnement des stratégies de relance nationale, notamment celles des pays africains, à l’occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies consacrée à la réponse à la pandémie de Covid-19.

« L’urgence de sauver des vies est toujours là, mais elle se conjugue aujourd’hui à une nécessaire relance économique », a-t-il souligné dans un message vidéo pré-enregistré, diffusé à la salle de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

« Plus que jamais, la communauté internationale est appelée à faire preuve de solidarité dans l’accompagnement des stratégies de relance nationale, notamment celles des pays africains », a insisté le ministre, notant que le défi de la relance qui nous confronte est inédit.

+Al Massae+ souligne que la pandémie de coronavirus continue de sévir parmi les professionnels de la santé, aussi bien dans le secteur public que privé. Le quotidien rapporte que le nombre de cadres médicaux à avoir succombé des suites de la Covid-19 s’élève à 60 médecins sur le total de 23.000 que compte le Royaume (soit 0,02%).

Si l’on compare ce chiffre aux 6.000 décès enregistrés au sein de la population au niveau national (soit 0,015%), on constate que les médecins paient un lourd tribut, pour être aux premières lignes dans la lutte contre le coronavirus, commente la publication.