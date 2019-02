Politique et justice se partagent la Une de la presse congolaise

Les journaux congolais reçus à APA ce mardi traitent pour l’essentiel de la première tournée à l’étranger du nouveau président de la RDC, Félix Tchisekedi, et le report au 25 février prochain du procès d’André Okombi Salissa, candidat malheureux à la présidentielle de mars 2016.« RDC : Félix Tchisekedi attendu en Angola, au Kenya et au Congo », barre à sa Une le quotidien Les Dépêches de Brazzaville avant d’informer que « Le nouveau président de la République Démocratique du Congo(RDC), entame ce mardi une première tournée à l’étranger devant le conduire, tour à tour, en Angola, au Kenya et à Brazzaville où il est attendu demain ».

Le Patriote revient, pour sa part, sur le procès de l’ancien ministre, André Okombi Salissa, candidat malheureux à la présidentielle de mars 2016 et informe qu’il a été reporté au 25 février prochain, « suite à de nouvelles pièces à conviction versées au dossier de l’accusé par le ministère public ».

Revenant sur cette même actualité, Sel-Piment révèle que « l’accusé a réfuté en bloc tous les faits mis à sa charge et ses avocats ont exigé la comparution d’Ali Bongo (Président gabonais et ses collaborateurs cités par la Cour) ».

Manager Horizon, pour sa part, informe que « après que l’accusé ait battu toutes les charges d’accusation contre lui, le Procureur de la République a versé au dossier, comme preuve, une conversation téléphonique interceptée en 2016 entre Charles Bowao et le colonel Romain Kinfousia (tous deux opposants) et Okombi Salissa, en vue de leur probable arrestation ».

Les journaux congolais se sont par ailleurs intéressés à la sortie de la présidente de la Fédération de l’opposition congolaise, Claudine Munari, qui déplore la situation socio-politique du pays.

Mme Munari aurait dénoncé, d’après Sel Piment, « la montée du chômage des jeunes dans le pays, la détérioration de l’offre de santé, l’émergence des antivaleurs et du banditisme ».