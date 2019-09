Politique et économie, sujets dominants dans la presse congolaise

Les journaux congolais parus ce vendredi traitent essentiellement du remplacement d’Inès Ingani au ministère de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement et de situation économique du Congo.La Semaine Africaine informe qu’ « Inès Ingani a cédé le témoin (hier jeudi) à Jacqueline Lydia Mikolo ». L’ex-ministre de la promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement a été limogée à cause d’un enregistrement qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Dans ce document sonore, Inès Ingani, au cours d’une discussion avec un jeune du Parti Congolais du Travail (PCT, au pouvoir), a critiqué des personnalités politiques de la majorité et de l’opposition.

Le journal Les dépêches de Brazzaville indique que, parmi les dossiers confiés à Jacqueline Mikolo, figurent en bonne place « celui de la parité entre homme et femme dans les fonctions politiques, électives et administratives ».

Pour sa part, La griffe se demande si six membres de la famille du président de la République Denis Sassou N’Guesso, dont Edgard N’Guesso et Christel Sassou N’Guesso, seront bientôt devant les Tribunaux de France afin de répondre aux accusations de malversations financières.

Dans La Semaine Africaine, Kitsoro Firmin a soutenu qu’ « après que le Congo a signé un accord avec le Fonds Monétaire International (FMI), il est urgent que le pays passe de la gouvernance opaque à celle transparente ».

Poursuivant son analyse dans les colonnes de ce journal, cet économiste a déclaré que « le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation et de communication pour rendre compte au peuple de l’exécution des 48 mesures exigées par le FMI pour la réussite de ce programme ».

Les dépêches de Brazzaville annonce que le gouvernement a adopté, lors de son Conseil des ministres du 17 septembre dernier, deux projets de loi portant sur la création de deux établissements industriels dotés d’une autonomie administrative et financière. L’objectif, souligne le quotidien national, est d’assurer la sécurité alimentaire.