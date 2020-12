Politique et Covid-19 toujours au menu des quotidiens sénégalais

L’actualité relative à la politique et au coronavirus continue d’alimenter la presse sénégalaise reçue ce mardi à APA.« Mise en veilleuse des programmes phares, persistance des pratiques politiciennes…Macky, un quinquennat en question ! », titre Sud Quotidien.

Ce journal écrit alors que l’échéance de son programme quinquennal PSE2 prévu pour 2023 pointe à l’horizon, le président Macky Sall tarde encore à traduire en actes plusieurs de ses engagements. « Sur le plan politique, rappelle Sud Quotidien, sa gestion des affaires publiques reste toujours tributaire de certaines pratiques politiciennes ».

« CNRI, CNRF, Dialogues…Macky et ses commissions mort-nées », titre Walf Quotidien, soulignant que « créées à la pelle pour étouffer un sujet en débat, les commissions à l’obsolescence programmées sont, dans leur quasi-totalité, à l’état mort clinique ».

Le quotidien EnQuête reste avec l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui est « dans le collimateur de son propre camp », s’interrogeant : « Mimi trahie ? »

« Lâchée par ses anciens camarades, distante de certaines forces de l’opposition qu’elle a toujours combattues, Aminata Touré se retrouve isolée », note EnQuête.

Au Conseil économique, social et environnemental (Cese) notamment, Vox Populi informe que son nouveau président, Idrissa Seck a recruté Cheikh Tidiane Mbaye, ancien Dg de la Sonatel et Dr Bamba Cissokho comme conseillers, là où Ousmane Oumar Bâ est bombardé Secrétaire général adjoint.

L’évolution de la pandémie de Covid-19 fait la Une du Quotidien qui note que « le virus s’accroche » et a fait six morts, hier, et 10 en deux jours. « Une lycéenne testée positive à Vélingara », renseigne ce journal.

Ce qui fait dire à Walf Quotidien que « le virus est dans le secteur éducatif ».

« Contaminations au Covid-19 : Le record de toutes les peurs. 121 nouveaux cas enregistrés (hier). 69 cas communautaires », renchérit La Tribune, à côté de Vox Populi qui donne la parole au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui prévient : « Cette deuxième vague est plus virulente. Il est prématuré d’aborder les choses en termes d’état d’urgence ».

En attendant, L’Observateur plonge dans « l’adaptation dangereuse des Sénégalais à la maladie ».

Dans son entretien avec le quotidien national Le Soleil, le professeur Didier Raoult affirme à propos de la gestion de la Covid-19 : « Le Sénégal doit être fier. Les mutations de ce virus sont inquiétantes. Au Sénégal, pour l’instant, il n’y a pas de signaux qui doivent pousser à l’affolement ».

Revenant sur l’incendie d’un puits de gaz naturel à Ngadiaga (Thiès, Ouest), L’Observateur alerte sur « le risque d’explosion et de mort » car, « le feu est loin d’être éteint ».

« Ngadiaga-Risque de propagation de l’incendie : Les assurances de Karim Sall (ministre de l’Environnement) », rapporte Le Quotidien.