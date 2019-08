Politique, économie et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi se focalisent sur nombre de sujets notamment la question du Sahara, la subvention du gaz naturel, les noyades enregistrées dans cette saison estivale et la moisson du Maroc aux Jeux Africains.+Rissalat Al Oumma+ rapporte que le gouvernement de la République de Guinée-Bissau a réitéré son « soutien constant et inconditionnel » à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie comme seule solution au différend autour du Sahara marocain.

Selon un communiqué conjoint rendu public à l’occasion de la visite de travail dans le Royaume de la ministre des Affaires étrangères et des Communautés de la Guinée-Bissau, Suzi Carla Barbosa, le gouvernement bissau-guinéen a également réitéré son « plein appui » au rôle joué par les Nations-unies en tant que « cadre exclusif et consensuel » pour atteindre une « solution durable » à ce différend, ajoute la publication.

+Al Massae+ indique que le Chef de gouverbement, Saad Eddine El Otmani a ajourné la suppression de la subvention du gaz butane dans l’attente de la généralisation du registre social, bien que le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, ait souligné devant le parlement, à l’occasion de la présentation du contexte de la préparation du projet du budget 2020, la nécessité d’une réforme progressive de la Caisse de compensation, ce qui avait laissé entendre la possibilité de lever d’abord la subvention du sucre et ensuite du gaz butane.

Une source ministérielle, citée par le quotidien, a écarté la possibilité de commencer ces mesures à partir de l’année prochaine. Elle a toutefois affirmé que la levée de la subvention aura lieu parallèlement à l’activation des mécanismes du ciblage, après le coup d’envoi du registre social prévu en 2020.

+Al Ahdat Al Maghribia+ fait savoir qu’au moins 53 personnes ont trouvé la mort, cet été, sur les plages du Royaume. Les opérations de sauvetage ont permis de sauver la vie de 8.099 personnes, alors que 7 autres sont toujours portées disparues.

Selon la Direction générale de la protection civile, ce bilan risque de s’alourdir en raison de l’affluence des estivants en ce mois d’août et septembre, notant que c’est la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Nord) qui arrive en tête avec 4.296 cas de noyade, suivie par la région de Rabat-Salé-Kénitra et la région de Casablanca-Settat.

Au registre sportif, +Al Akhbar+ écrit qu’après cinq jours du coup d’envoi des 12èmes Jeux africains, qui se déroulent actuellement au Maroc, le bilan est pour le moins mitigé pour l’équipe marocaine, qui semble se stabiliser à la quatrième place au classement des médailles, après avoir occupé la deuxième place lors des deux premières journées.

Un recul dû aux mauvaises prestations des athlètes marocains dans un certain nombre de disciplines, relève le journal.

Ainsi l’équipe marocaine de basketball à trois a été particulièrement mauvaise, puisque à part une victoire face au Kenya (19-15), les Marocains ont perdu trois autres matchs, contre l’Egypte (19-15), Madagascar (21-10) et la Guinée équatoriale (16-14). Idem pour l’équipe féminine qui a perdu ses deux matchs, contre l’Ouganda (21-6) et le Kenya (14-12).

Autre discipline où le Maroc a échoué : le handball dames, puisque l’équipe nationale féminine s’est lourdement inclinée face à l’Angola, championne d’Afrique en titre, par un score humiliant (45-11).

La natation a également réservé de mauvaises surprises aux Marocains qui ont été totalement absents du podium, mis à part deux médailles glanées en natation en groupe. Une discipline largement survolée par les Egyptiens qui ont remporté 40% des médailles.

La désillusion a également été au rendez-vous en football, puisque le Maroc s’est incliné face au Burkina Faso et remporté le match contre l’Afrique du sud sur tapis vert. Pour espérer remonter au classement des médailles, les Marocains devront particulièrement briller en athlétisme, dernier espoir, commente la publication.