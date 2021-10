Politique, économie et santé au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

La constitution du nouveau gouvernement et le gazoduc Maroc-Nigéria, le partenariat OCP et Israel Chemicals et les principaux dossiers du ministère de la Santé, sont les principaux sujets traités par les hebdomadaires et quotidiens marocains ce samedi.+La Vie éco+, qui évoque l’installation du gouvernement Akhannouch, écrit que le gouvernement est officiellement et solennellement investi et peut donc se mettre au travail, après « un véritable marathon mené au pas de charge, mais qui n’aura duré que 34 jours depuis la nomination du nouveau chef de gouvernement, le 10 septembre ».

L’hebdomadaireestime que cette performance “mérite d’être relevée”, tant “elle contraste avec ce qui a été observé dans de précédentes expériences”.

Elle est surtout décryptée comme étant annonciatrice de l’amorce de changement, celui-là même voulu par les citoyens tels qu’ils ont exprimé clairement le 8 septembre, estime-t-il, notant que par ses gestes et ses actions, la nouvelle équipe va s’efforcer désormais de traduire ce changement dans les faits.

+Tel Quel+ rapporte que des appels d’offres de la Banque islamique de développement (BID) laissent présager un financement du projet gazoduc Maroc-Nigéria par l’institution. En effet, la BID vient de lancer deux appels d’offres pour des études d’impact social et environnemental des sections onshore et offshore du pipeline Nigéria-Maroc.

Ces appels portent notamment sur les terrains à acquérir afin de réaliser le projet dans les différents pays qui seront traversés par le futur gazoduc. Les études devraient être lancées par les consultants retenus au cours du premier trimestre 2022, et s’étaleront sur une période de 12 à 14 mois, fait savoir la BID. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 29 octobre 2021 pour se manifester.

+Le Vie Eco+ fait savoir que le Groupe OCP et Israel Chemicals ont signé au cours de la semaine, à Benguerir, un protocole d’accord pour la promotion de la recherche appliquée et l’excellence académique à travers le financement de programmes axés autour de la durabilité menés conjointement par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU) destinés aux étudiants, au corps professoral et aux collaborateurs des deux universités respectives.

Ce partenariat, qui permet d’apporter un cadre institutionnel à l’engagement des deux universités en faveur de la durabilité, s’articule autour de domaines pluridisciplinaires axés sur les défis du monde contemporain : La sécurité alimentaire, l’écologie de la restauration, l’agriculture intelligente et durable, l’eau, le changement climatique, les télédétections, les énergies renouvelables, l’entrepreneuriat, le capital-risque et l’industrie hôtelière, souligne la publication.

+Le Matin+ relève que Khalid Aït Taleb, qui vient d’être reconduit à la tête du ministère de la Santé, a du « pain sur la planche ». Outre la gestion du dossier de la vaccination anti-Covid, il va devoir mener à bien des chantiers majeurs érigés en priorités par le nouveau gouvernement.

Il s’agit entre autres de pallier le manque de personnel de santé et d’atténuer les disparités de l’offre sanitaire, note le quotidien.