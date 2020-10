Pointe-Noire : le concessionnaire Congo Terminal a réceptionné deux nouveaux portiques de Parc

Les deux équipements reçus par l’opérateur Congo Terminal, permettront de renforcer les capacités de manutention du Terminal à conteneur du Congo et poursuivre son programme d’investissement visant à faire de Pointe-Noire un port en eau profonde de référence.

Deux équipements de pointe ont été ajoutés au package de l’opérateur de Terminal à conteneurs de Pointe-Noire, Congo Terminal. Ces deux nouveaux portiques de parc RTG ont une capacité de levage de 400 tonnes. Ils permettront d’accroitre la capacité de stockage des conteneurs sur les parcs et participés à l’amélioration de la fluidité sur l’ensemble des opérations et, renforcer les capacités de manutention du terminal à conteneurs du Congo.

L’acquisition de ces deux portiques a été financée à hauteur de 2,6 milliards de Francs CFA, par l’opérateur Congo Terminal. Les équipements ont été construits par Konecranes, une entreprise spécialisée dans les équipements de levage.

Le directeur général du géant Congo Terminal, Laurent Player expliqué que : « grâce à ce nouvel investissement, nous renforçons la compétitivité de l’économie et accélérons le dynamisme des échanges régionaux dans la région. Depuis 2019, Congo Terminal a investi plus de 250 milliards de Francs CFA (400 millions d’euros) dans le développement des infrastructures, l’acquisition des équipements modernes de manutention et l’installation d’un système d’exploitation performant ».

Congo Terminal, fait-il savoir, poursuit son programme d’investissement afin de faire de Pointe-Noire, un port en eau profonde de référence, adossé à des corridors spécifiques et qui répond aux attentes des principaux armateurs.

Il est à noter qu’en 2019, l’entreprise a manutentionné plus de 920 00 EVP contre 190 000 EVP au début de la concession qui ont permis au port de Pointe-Noire d’obtenir la distinction de « meilleure productivité à quaï des ports d’Afrique centrale et de l’Ouest ».

Il est important de noter que, Congo Terminal est l’opérateur du Terminal à conteneurs de Pointe-Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients amateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à la réduction de 50% de ses tarifs de livraison, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue à la lutte contre la vie chère. Certifié Iso 9001/2015, ISPS (sureté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise bénéficie d’une technologie de pointe et de la forte expérience portuaire du réseau Bolloré ports. Congo Terminal déploie des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement à travers ses bus électriques destinés au transport du personnel. Congo Terminal emploie plus de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’apprentissage.