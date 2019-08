Plusieurs stars de la musique africaine annoncées aux obsèques de DJ Arafat

Plusieurs stars de la musique africaine que sont notamment Koffi Olomidé, Davido, Fally Ipupa, Extra Musica, Dadju sont attendues aux obsèques du « roi » du coupé-décalé, Dj Arafat, a annoncé mercredi à Abidjan le Comité d’organisation des obsèques, lors d’une conférence de presse.« Sur le plan international, nous avons Koffi Olomidé qui a confirmé, qui arrive après demain (vendredi), Davido, Fally Ipupa, Vegedream, KeBlack, Dadju (star du R&B), J.Martins, Extra Musica, pour ne citer que ceux-là qui arrivent », a dit Kenzo Kouadio, le président du Comité d’organisation.

Au niveau national, « nous avons pratiquement tous les artistes qui veulent bien participer qui seront là », a ajouté Kenzo Kouadio, lors d’une conférence de presse au Cabinet du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, en présence du préfet d’Abidjan, Vincent To Bi Irié.

Les obsèques devraient se tenir sur deux jours au regard du faire-part du décès. Le 30 août 2019, il est prévu une veillée artistique jusqu’au lendemain, où aura lieu la levée du corps et l’inhumation au cimetière de Williamsville, dans le Nord d’Abidjan.

Selon M. Kenzo Kouadio, les portes du stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, où sont prévues les obsèques, seront ouvertes dès 6h GMT (heure locale) au grand public. De 10h à 16h, débuteront les animations et prestations d’artistes.

Pour les accès au stade, notamment au niveau des loges officielles, il est prévu des badges et des bracelets de sécurité, ainsi que les tribunes lagunaires, mais pour les virages, ce sont les entrées libres, toutefois, des points relais pour la diffusion en direct ont été arrêtés dans certaines zones, a-t-il dit.

« Nous avons dans un premier temps des retransmissions qui se feront sur plusieurs sites, à Koumassi Inch’Allah, au stade d’Angré, à Abobo Sogefia et Yopougon Ficgayo », a relevé Kenzo, précisant qu’ il y aura sur ces différents lieux des écrans et de la sono pour retransmettre en direct grâce à la première chaîne de télévision de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI, service public).

« En dehors du stade, nous avons prévu mettre des écrans à certains points. Le stade Félix Houphouët-Boigny a une capacité de près de 35 000 personnes, et non loin du stade, deux écrans géants seront installés au niveau de la Sorbonne au Plateau (le centre des Affaires d’Abidjan) et de la Gare Sotra» de la même commune, a-t-il poursuivi.

Le samedi 31 août la levée du corps aura lieu à 6h du matin, notamment au stade Félix Houphouët-Boigny, a insisté le président du Comité d’organisation des obsèques, indiquant l’itinéraire pour l’enterrement : « Boulevard lagunaire, Carrefour Agban, Williamsville, cimetière ».

Détaillant le programme, il a fait observer qu’ « à partir de 10h du matin, nous allons commencer par une animation jusqu’à 16h, de 16h à 19h nous allons avoir droit à la première partie des artistes, de 19h à 22h nous aurons les têtes d’affiche et de 22h à 4h du matin, nous aurons des allocutions ».

Poursuivant sur le déroulé, M. Kenzo Kouadio a souligné que pendant le temps des allocutions, il est prévu des témoignages et la prière. A partir de 4h du matin, le cercueil arrivera et à 6h du matin la levée du corps commencera avant le départ pour le cimetière.

Le préfet d’Abidjan a assuré que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. Il y a cependant noté qu’il y a des points à améliorer, mais plusieurs points sont déjà réglés. Pour lui, il n’y aura aucun risque si les mélomanes respectent les dispositions de sécurité.

Arnaud Jaguar, manager de DJ Arafat, a lancé un appel aux « Chinois », les fans de la star du coupé-décalé, leur demandant d’être disciplinés afin que leur idole soit conduit à sa dernière demeure en paix.

« Chinois, Chinoises, le pays nous regarde, les gens ont peur, les parents ont peur, il faut qu’on leur montre que nous ne sommes pas agressifs et on va respecter tout le dispositif de sécurité qui a été mis en place, de même dans les différents espaces où il y aura les écrans, de sorte qu’on ne déborde pas, car nous sommes beaucoup », a-t-il déclaré.

Ange Didier Houon dit DJ Arafat a succombé le 12 août 2019 à la suite d’un accident de moto à Angré 7è Tranche à Cocody, une commune huppée dans l’Est d’Abidjan. Il dépose le micro à l’âge de 33 ans et laisse des milliers de fans inconsolables.