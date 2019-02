Plus de 700 milliards FCFA d’investissements privés captés en Côte d’Ivoire en 2018 (DG CEPICI)

Quelque 703 milliards de FCFA d’investissements privés ont été captés en 2018 par le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire(CEPICI), a annoncé jeudi à Abidjan, le Directeur général de cette institution, Emmanuel Esmel Essis par ailleurs Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l’investissement privé.Selon M. Emmanuel Essis, « la Côte d’Ivoire est en marche, dynamique, reconnue comme étant forte». Ces investissements de 703 milliards FCFA concernent de nombreux domaines comme l’agro- industrie 27 % ? le transport et entreposage 24%, les BTP 9%, les TIC 6 % et l’industrie du plastique 4%.

Ce bilan révèle également « un accroissement de 26% du nombre d’entreprises » créées en 2018, soit 14 812 contre 11 800 en 2017.

Le chef du service d’attractivité, Thierry Badou a fait remarquer « un regain des investisseurs pour la Côte d’Ivoire ».

« Le CEPICI a mis l’accent sur la sélections des missions à fort potentiel. C’est une approche stratégique », a indiqué M. Badou qui note qui 1307 structures ont été reçues en Côte d’Ivoire en 2018 contre 1004 en 2018.

En terme de perspectives, le Directeur général du CEPICI, a cité entre autres la vulgarisation du nouveau code des investissements 2018 adopté depuis le 01 août 2018, la mise en œuvre du programme social du gouvernement, l’élaboration de la politique d’investissement de la Côte d’Ivoire.

Créé en 1993, le Guichet des formalités des entreprises est chargé d’assurer la facilitation des formalités administratives relatives à la création, à l’exploitation, à la transmission ou à l’extension des entreprises. Il a également pour rôle de contribuer à la réduction des coûts et délais relatifs à ces formalités.

Le CEPICI est le Guichet Unique de l’investissement direct en Côte d’Ivoire et à cet effet, il fédère, coordonne et rationalise l’ensemble des initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion des investissements et de développement du secteur privé.