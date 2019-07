Plus de 657 milliards FCFA mobilisés par le Trésor public ivoirien au 1er semestre 2019

La direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d’Ivoire a mobilisé 657,940 milliards FCFA sur un objectif semestriel de 625,870 milliards FCFA au titre des recettes de marchés, soit un taux appréciable de 105,12%, a-t-on appris lundi auprès de cette régie financière.Selon une note d’information transmise à APA, cette annonce a été faite à Yamoussoukro (capitale politique et administrative ivoirienne) par Yapo Akpess Bernard, le directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien de l’économie et des finances.

Il s’exprimait dans une allocution d’ouverture de la revue de direction du premier semestre de la gestion 2019 de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. « En termes de statistiques, les chiffres sont éloquents et concernent principalement la mobilisation d’un montant de 657,940 milliards FCFA sur un objectif semestriel de 625,870 milliards FCFA au titre des recettes de marchés, soit un taux appréciable de 105,12%», a dit M. Akpess soulignant que « cette performance nous assure déjà sur l’atteinte de l’objectif annuel de 1320, 6 milliards FCFA».

Selon M. Akpess qui représentait le ministre Adama Koné, le Trésor public a exécuté à 100% les tâches échues et mises à sa charge dans le cadre du Plan d’actions opérationnelles 2019 du ministère de l’économie et des finances.

Dans la foulée, il a indiqué que le Trésor public a payé un montant de 1338 milliards FCFA au 16 mai 2019 au profit de 10 172 fournisseurs de l’État.

Pour sa part, Assahoré Konan Jacques, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a expliqué que l’objectif général de cette revue de direction est de s’assurer qu’à la date du 30 juin 2019, le système de management de la qualité est adapté, efficace et en lien avec l’orientation stratégique de l’institution.

Poursuivant, M. Assahoré a passé en revue les acquis enregistrés par son institution dans la mise en œuvre du Plan stratégique de développement 2016-2020.

« S’agissant de l’accroissement de la pérennisation des capacités de financement de l’État, le directeur général a mentionné que l’opérationnalisation du compte unique du Trésor a été réalisé à un taux de 96,2% », a-t-il ajouté.

« Le profilage de la dette dont la première tranche a porté sur un montant de 162 milliards FCFA et dont la deuxième tranche prévue pour le mois d’octobre prochain, portera sur un montant de 177 milliards FCFA. Le paiement efficient des dépenses, la dette flottante ayant été contenue dans la limite des 90 jours», a entre autres, indiqué, M. Assahoré.

Il a conclu en soulignant que le projet de certification globale du Trésor public s’exécute « selon un rythme satisfaisant avec un niveau d’avancement de 67% avant l’échéance du 30 novembre ».