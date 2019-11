Plus de 5 millions de tonnes de céréales produites au Burkina Faso

La campagne agricole de saison humide 2019-2020 au Burkina Faso a enregistré une production céréalière prévisionnelle de plus de 5,029 millions de tonnes, a appris APA jeudi auprès du ministère de l’Agriculture.Selon le bilan émanant de la Direction de communication et de presse ministérielle (DCPM) du ministère de l’Agriculture, «la production céréalière prévisionnelle est estimée à 5 029 321 tonnes, soit une légère baisse de 2,92 % par rapport aux résultats de la campagne agricole écoulée et une hausse de 11,91% comparativement à la moyenne des cinq dernières années».

Ces chiffres, précise-t-on, proviennent de la deuxième session annuelle du Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) qui s’est tenue les 18 et 19 novembre 2019 à Ouagadougou.

Les travaux, selon la DCPM, ont conduit à la validation des résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2019-2020 et à l’établissement des bilans céréaliers et alimentaires.

Il en ressort que la production des autres cultures vivrières estimée à 816 981 tonnes, est en baisse de 3,54% par rapport à la campagne passée et en hausse de 11,06% par rapport à la moyenne quinquennale.

Quant à la production totale des cultures de rente, elle est évaluée à 1 375 709 tonnes, soit une hausse de 25,38% par rapport à la production définitive de la campagne passée.

La note de la DCPM renseigne que les taux de couverture des besoins céréaliers montrent que les 45 provinces que compte le Burkina Faso, 21 sont excédentaires, sept sont en situation d’équilibre et 17 sont déficitaires.

Le même texte fait remarquer que le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance immédiate s’établit à 1,2 million en période courante et à 1,7 million en période projetée si rien n’est fait.

«Au regard des résultats prévisionnels, un Plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition sera mis en place», note-t-on.