Plus de 3.000 coureurs au Marathon international de Nouadhibou

Plus de 3.000 coureurs ont pris part à la 9e édition du au Marathon international de Nouadhibou lancé dimanche dans la capitale économique mauritanienne, a appris APA de sources sportives auprès des organisateurs.Les concurrents sont issus de divers horizons et comprennent notamment des coureurs américanises, russes, chinois, marocains, français et canadiens, en plus d’athlètes mauritaniens.

La présente édition de la compétition est organisée sous le thème : « l’unité est notre source de force ».

Partie des locaux de l’hôtel de ville, elle se déroule sur 4 distances : 42km, 21 Km, 10 Km et 5 Km, sachant que la dernière distance est réservée aux écoliers.

Selon les organisateurs, le Marathon international de Nouadhibou a pour but notamment de vulgariser la culture sportive dans les rangs des populations, surtout au sein des jeunes.