Plus de 121 milliards FCFA mobilisés par le Trésor ivoirien sur le marché financier de l’UEMOA de janvier à fin février 2020

Plus de 121 milliards FCFA ont été mobilisés par le Trésor public ivoirien sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) de janvier à fin février 2020.L’information a été donnée vendredi à Abidjan par Bafétégué Sanogo, le directeur général adjoint du Trésor et de la comptabilité publique qui s’exprimait lors d’une cérémonie de première cotation de l’emprunt obligataire de son institution sur le marché financier de l’UEMOA dénommé « TPCI, 5,80%, 2019-2026».

Cette activité consacre ainsi l’entrée en bourse des obligations émises par l’État de Côte d’Ivoire sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant total de 224 milliards FCFA réalisé sur la période du 20 au 29 novembre 2019.

« Lors de la précédente cérémonie de cotation du 07 janvier 2020, il avait été annoncé pour cette année, un besoin de financement sur les marchés financiers de 1494,4 milliards FCFA dont 1001,5 milliards sur le marché financier régional… Grâce à votre intérêt remarqué par vos émissions, nous avons pu mobiliser à fin février 121,175 milliards FCFA sur l’objet annuel, soit un taux de réalisation de 8,11%», a indiqué M. Sanogo à cette occasion.

Poursuivant, il a appelé les potentiels investisseurs et acheteurs à s’offrir « sans hésitation », les titres de son institution proposés à la côte de la BRVM.

« La BRVM va renforcer davantage, au cours de cette année, sa contribution au financement des économies de l’Union», a fait savoir pour sa part, Philippe Brizoua qui représentait le directeur général de la BRVM citant des actions visant à dynamiser le marché financier régional.

« Sur le plan de la mobilisation des ressources, nous mettrons l’accent sur l’attraction des ressources nouvelles comme les fonds de la diaspora mais aussi des ressources qui échappent encore au système financier formel par une meilleure inclusion de nos populations sur les marchés de capitaux», a expliqué M. Brizoua, également directeur de l’antenne nationale de la BRVM Côte d’Ivoire.

Il a conclu en appelant l’ensemble des acteurs du marché financier régional à œuvrer de concert pour l’aboutissement de ces « projets innovants ».