Plus de 11 tonnes de cannabis saisies de janvier à décembre 2019 en Côte d’Ivoire (Officiel)

Plus de 11 tonnes de cannabis ont été saisies par les douanes ivoiriennes de janvier à décembre 2019, a révélé lundi à Abidjan le chef d’Etat-major général des forces armées de Côte d’Ivoire, le Général de corps d’armée Lassina Doumbia.« L’action de la police nationale menée au plus près des populations a diminué de façon substantielle le trafic de stupéfiants et les différentes formes de criminalité. S’agissant des douanes ivoiriennes, leurs performances en 2019, sont essentiellement dues à la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation des douanes », a expliqué le Général Doumbia.

« De janvier à décembre 2019, ce sont au total 11,6 tonnes de Cannabis, plusieurs marchandises et véhicules en contrebande qui ont été saisis», a-t-il ajouté en énumérant dans un discours les actions menées par l’armée ivoirienne en 2019 lors d’une cérémonie d’échanges de vœux entre la grande muette et le président ivoirien Alassane Ouattara.

« Nous vous promettons de garantir la sécurité des institutions, des populations et leurs biens », a promis le chef d’Etat-major à M. Ouattara reconnaissant que la sécurisation de l’élection présidentielle de 2020 constitue un « défi majeur » pour cette année 2020.