Plus de 11.000 séances de dialyse effectuées en 2018 au Gabon (ministre)

Au total, 11 265 séances de dialyse ont été effectuées sur 295 patients en 2018 au Gabon, a annoncé vendredi soir, la ministre de la Santé, Me Denise Mekam’ne à l’occasion du lancement de la journée de dépistage gratuit de la maladie rénale au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).Cette journée rentre dans la cadre de la célébration en différé de la journée mondiale du rein axée sur le thème : « Des reins en bonne santé, pour tous et partout ».



Me Mekam’ne a affirmé qu’en 2108, le centre national d’hémodialyse a enregistré 918 consultations, avant de réaffirmer l’engagement du gouvernement à renforcer la lutte contre les maladies rénales prises en charge à 100 % par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).



Cette campagne de dépistage gratuit de la maladie rénale vise à sensibiliser les populations sur l’importance de cet organe d’épuration de l’organisme humain qu’est le rein.



Les maladies rénales qui deviennent un problème de santé publique occupent le 8ème rang des causes de décès dans le monde. Les défis à relever sont la formation des néphrologues et la création de services de dialyse en provinces pour réduire les évacuations vers Libreville, la capitale.