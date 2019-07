Plus de 10 000 personnes formées par la BRVM sur des notions de base des marchés boursiers

Plus de 10 000 personnes ont été formées par la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) sur les notions de base des marchés boursiers ces cinq dernières années, a annoncé vendredi à Abidjan, Dr Edoh Kossi Amenounve, le directeur général de cette institution.« Au cours des cinq dernières années, ce sont 13 789 personnes qui ont été formés dont 9377 sur les notions de base des marchés boursiers et 4412 en formation modulaire dans nos antennes nationales de bourse», a indiqué M. Edoh.

Il s’exprimait à la faveur de la cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre la BRVM et l’Ecole des sciences et de gestion de l’Université du Québec à Montréal (ESG-UQAM Canada).

« La présente signature intervient dans le cadre du projet visant à doter notre écosystème financier d’un outil de formation et de renforcement des capacités. Il s’agit d’apporter une réponse aux besoins d’éducation financière exprimés par le grand public et les professionnels du marché », a dit M. Edoh à cette occasion.

Selon lui, cet accord contribuera «sans aucun doute à la création d’un cadre d’échanges productifs entre nos deux institutions dans le domaine de la formation, mais aussi de la promotion de l’innovation technologique sur les marchés financiers, du développement des fintechs et de la finance digitale ».

« Nous sommes heureux d’accompagner la BRVM dans ce projet et sur les indispensables volets de développement du capital humain et innovation technologique et notamment sur la mise en place de la BRVM Academy, institut dédié à la formation, cadre indispensable pour le renforcement des capacités des professionnels de la finance dans une vision intégratrice et communautaire», a affirmé à son tour, Dr Komlan Sedzro, le doyen de l’ESG- UQAM assurant de la « parfaite synergie » entre la BRVM et son institution.

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), créée en 1996, est une institution financière spécialisée commune aux huit pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) : Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Elle est basée à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.