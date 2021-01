Perturbation du service d’eau potable à Cocody Riviera, dans l’Est d’Abidjan, jeudi

Une pertubation sur le réseau de distribution d’eau potable interviendra, jeudi, à Cocody Riviera, dans l’Est d’Abidjan, en raison d’un raccordement dans la zone de la Riviera Palmeraie, annonce la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (Sodeci).

« Les travaux démarreront demain (jeudi) à partir de 8h et dureront à peu près 10h (soit de 8h à 18h), mais le temps que le service revienne à la normale, il faut compter dans la nuit de jeudi à vendredi », a dit à la presse Akpa Aka, le directeur des études et des travaux de la Sodeci.

Dans le cadre de l’amélioration du drainage de la zone de la Riviera Palmeraie, réalisée par l’Office national de l’Assainissement et du drainage (ONAD), une équipe de maintenance de la Sodeci effectue des travaux de déplacement de conduite d’eau potable.

« Ces travaux consistent à abandonner un tronçon d’approvisionnement en réseau d’eau potable en posant un nouveau réseau. Et c’est pendant ces travaux de raccordement de ces deux réseaux, l’ancien et le nouveau, qu’il y aura interruption d’eau potable », a-t-il souligné.

Le service d’approvisionnement en eau potable sera perturbé à partir de 8 heures GMT (heure locale) dans les zones de Riviera Golf, Riviera 3, Riviera 4, Bonoumin, M’Pouto, M’Badon et Akouedo, a précisé M. Aka.

Le raccordement a lieu notamment sur le site des travaux de bétonnage du taverne du passage de l’eau de pluie, situé derrière la Sideci, à la Riviera 3. Avec ces travaux, le réseau d’eau potable se trouvant dans l’emprise du drainage des eaux de pluie devrait faire l’objet de déviation.

Selon M. Ernest Koffi Kouadio, sous-directeur des études et des travaux à l’ONAD, le réseau, « ne pouvant pas contenir toutes les eaux pluviales, on a dédoublé l’ouvrage et (dans cet élan) on a trouvé une conduite d’eau potable ».

« Si on ne dévie pas cette conduite d’eau potable pour pouvoir évacuer toutes les eaux pluviales qui viennent depuis la Palmeraie (…) l’ouvrage dédoublé depuis la Palmeraie à la rue ministre » ne sera pas fonctionnel, a-t-il poursuivi.

Le directeur technique de la mairie de Cocody, Nazaire Gadié, a assuré que l’ONAD, avec des citernes d’eau, distribuera de l’eau dans les secteurs impactés. Toutefois, il revient aux populations de « se préserver elles-mêmes en faisant des réserves d’eau à la maison ».

Il a signalé que « ce n’est pas dans toutes les zones que les citernes passeront », alors les habitants devraient chercher à partir de ce jour recueillir de l’eau pour ne pas éprouver de gros besoins en eau durant ces travaux.