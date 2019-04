Pénurie de gaz au Tchad : 12 des 13 manifestants libérés (justice)

Douze des treize manifestants arrêtés jeudi dernier à N’Djaména pour avoir bravé l’interdiction de manifester contre la pénurie de gaz au Tchad, ont recouvré la liberté après que le procureur de la République a classé sans suite leurs dossiers, a appris APA lundi de source judiciaire.Si le parquet de grande instance de N’Djaména n’a retenu aucune charge contre les douze mis en cause, principalement des artistes et parmi lesquels deux femmes, la romancière Zenaba Dinguest et l’ancienne animatrice de Radio, Racky Diallo, le treizième, un certain Tokama Kemaye, est toujours dans les liens de la prévention. Il est retenu pour un « besoin d’enquête», rapportent des sources proches de la société civile tchadienne.

Longtemps en rupture de stock, le gaz butane est désormais disponible sur le marché, mettant ainsi fin au calvaire des habitants de N’Djaména.