Pays les plus corrompus : le Tchad occupe le 162e rang du classement

Le Tchad est classé à la 162ème place sur 180 pays, dans l’Indice sur la perception de la corruption 2019, publié par Transparency International en marge du Forum de Davos.

Le classement d’indice sur la perception de la corruption 2019, a été publié jeudi 23 janvier par Transparency International en marge du forum de Davos. Il est ressort que le Tchad est classé à la 162eme, rang qu’il partage avec le Cambodge et l’Irak.

Il est suivi par des pays comme le Burundi, le Congo, la RDC, la Guinée Bissaeau, La Libye, la Corée du Nord, l’Afghanistan, la Guinée équatoriale, le Soudan, la Syrie, le Sud Soudan ou la Somalie.

Le gouvernement tchadien conscient de cette situation a pris l’engagement de renforcer les mesures nécessaires de lutte de la corruption. Lors de son message adressé à la nation le 31 décembre 2019, le chef de l’Etat tchadien Idriss Déby a annoncé que « la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et la prévarication va s’intensifier, et personne ne sera épargnée. Tous les crimes économiques seront punis sans ménagement. La rigueur de la loi s’appliquera dans toute sa plénitude et de façon indistincte à l’égard de tous ceux qui défient l’État en s’enrichissant sur le dos du contribuable tchadien », a indiqué le chef de l’Etat qui a précisé que « la corruption sous toutes ses formes n’a pas droit de cité au Tchad. ».

Les pays les moins corrompus au monde sont le Danemark, la Nouvelle Zélande, la Filande, Singapour ou encore la Suède.