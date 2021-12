Paul Kagame à Bruxelles pour préparer le sommet UA-UE

Le président rwandais Paul Kagame figure parmi les dirigeants qui ont participé à la réunion de préparation du sommet Union africaine (UA) – Union européenne (UE) prévu en février 2022, a révélé une source officielle lundi à Kigali.Le dirigeant rwandais rejoint le président du Conseil européen, Charles Michel, le président de l’UA, le président Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, et d’autres hauts responsables.

Les sommets des chefs d’État et de gouvernement UE-UA ont lieu traditionnellement tous les trois ans et alternent entre l’Afrique et l’Europe. Ces sommets font le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des engagements et fournissent des orientations politiques pour la suite des travaux.

Face aux défis persistants liés à la pandémie de Covid-19, les pays africains et européens ont convenu de renforcer leur coopération dans leur réponse à la pandémie. Lors de la deuxième réunion ministérielle UA-UE qui s’est tenue en octobre dernier à Kigali, les participants ont convenu de faciliter les investissements dans les secteurs clés de la connectivité tels que les transports, l’énergie et la numérisation, afin d’améliorer les conditions des investissements publics et privés et les possibilités d’emploi en Afrique.

Les deux parties ont rappelé la nécessité de renforcer la coopération entre les deux blocs régionaux sur les défis de la paix et de la sécurité à tous les niveaux et durant toutes les phases du cycle de conflit et de s’attaquer aux nouvelles menaces et à leurs causes.