Pas de pénurie de gaz au Cameroun (responsable)

La Directrice Générale de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP), Véronique Mompea Mbio, a écarté, mercredi à Douala, toute idée de pénurie de gaz sur le marché local.« Il n’y a aucune pénurie de gaz. Tous les marchés sont normalement approvisionnés. Toute information se rapportant à une pénurie est de la pure spéculation », a rassuré Véronique Mompea Mbio.

La directrice générale de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) qui présidait une réunion du Comité ad hoc du suivi du marché du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) a insisté sur la nécessité d’appliquer les « prix homologués », soit 6 500 F CFA la bouteille de 12 kg et 3 500 FCFA pour celle de 6 kg.

« Pour un produit encore subventionné à la consommation et dont l’approvisionnement est encore tributaire à plus de 70 % des importations, les pouvoirs publics ont vu juste en mettant en place cet outil de suivi et d’organisation de ce secteur stratégique et sensible, qui revendique à ce jour au moins 3 millions de bouteilles, 114 mille tonnes métriques (TM) de gaz mis à la consommation en 2018, avec une croissance annuelle moyenne de 10% », a, pour sa part, déclaré Senoussi Mohammed, inspecteur général de la SCDP.