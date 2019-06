Ouverture à Abidjan d’un dialogue multi-acteurs pour renforcer l’efficacité de la société civile ivoirienne

Un dialogue « multi-acteurs » sur les huit « Principes d’Istanbul», un instrument international visant à améliorer la contribution de la société civile dans le développement, s’est ouvert vendredi à Abidjan, en vue de renforcer l’efficacité des organisations de la société civile ivoirienne (OSC), a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette rencontre organisée par l’ONG Forum national sur la dette et la pauvreté ( FNDP), a pour objectif d’encourager la société civile ivoirienne à s’approprier ces huit « Principes d’Istanbul » et mieux, de passer à la phase d’implémentation de cet outil en Côte d’Ivoire.

« Pour la société civile, les +Principes d’Istanbul+ s’apparentent à la bible chez les chrétiens et au Coran chez les musulmans », a estimé dans un discours de cadrage, Diakalia Ouattara, le coordonnateur de l’équipe-pays du Partenariat des organisations de la société pour l’efficacité du développement ( POED).

« En tant qu’acteur de développement, nous avons estimé que nous sommes un élément assez important au niveau national et international… Il s’agit, au-delà du renforcement des capacités des OSC sur les « Principes d’Istanbul», de passer à la phase d’implémentation de cet outil», a poursuivi M. Ouattara, soulignant que pour être des acteurs de développement, « il faut que nos actions soient adossées sur des principes intangibles et reconnus ».

De son côté, Mahamadou Kouma, le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) a relevé la nécessité pour les OSC de s’approprier les « Principes d’Istanbul».

« Il est plus qu’impérieux pour la société civile de s’approprier cet instrument car il lui permettra d’être efficace et efficient », a-t-il dit invitant les acteurs de la société civile à accorder « une attention singulière » à cet outil.

Dans le même l’élan, Alphonse Bobi, le président du Conseil d’administration du FNDP a appelé la société civile ivoirienne à faire de cet instrument, le « socle » de ses actions. Des groupes de travail sur ces huit « Principes d’Istanbul », ont été également investis au cours de cette rencontre.

Les huit « Principes d’Istanbul» sont un instrument international adopté en septembre 2010 à Istanbul en Turquie par plus de 170 acteurs de la société civile venus des quatre coins du monde.

Ces principes guident le travail et les pratiques des organisations de la société civile, à la fois dans les situations de paix et de conflits, dans différents domaines de travail et dans un contexte allant de l’urgence humanitaire au développement à long terme.