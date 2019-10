Ouverture à Abidjan du plus grand Centre de maintenance pour appareils photo en Afrique de l’ouest

Le plus grand Centre de maintenance et de réparation pour appareils photos et caméras de la sous-région, le premier du genre en Afrique de l’ouest francophone, a été ouvert mercredi à Abidjan par la société « Canon», l’un des leaders au monde dans les solutions d’imagerie, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Ce Centre de maintenance qui est constitué d’une équipe d’ingénieurs spécialisés, permettra aux photographes et vidéographes professionnels de réparer leurs appareils.

Cette société et ses partenaires ont ouvert ce Centre de maintenance à la faveur « Canon Discovery Week 2019», un événement qui vise à renforcer les liens entre ce groupe et les utilisateurs de ses produits et services.

Une série d’ateliers, de rencontres et d’échanges avec le grand public sont au menu de cet événement. « Nous voulons faire de la Côte d’Ivoire le hub pour l’Afrique de l’ouest pour le compte de notre société. Au-delà du business, on souhaite impacter le développement de la Côte d’Ivoire», a affirmé auparavant, dans une conférence de presse, Djouhara Amine, le directeur commercial et marketing Afrique de la société Canon.

Plusieurs activités dont des ateliers de formation dédiés aux amateurs et professionnels de la vidéo et photographie meubleront « Canon Discovery Week 2019» qui s’achèvera dimanche.