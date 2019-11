Ouattara remet 54 machines agricoles à des coopératives sur le site du SARA à Abidjan

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a procédé lundi à la remise de 54 machines agricoles à des représentants de coopératives, lors d’une visite du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA 2019).M. Ouattara a félicité les membres du gouvernement, tous, impliqués dans l’organisation de ce salon qui a connu un « franc succès » et notamment le ministre de l’agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani et celui des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso.

Ce rayonnement qu’affiche le Salon international de l’agriculture et des ressources animales (SARA), qui a comme pays invité d’honneur, la France, illustre pour le chef de l’Etat ivoirien, le « bond exceptionnel réalisé par la Côte d’Ivoire au cours de ces dernières années ».

Le ministre ivoirien de l’Agriculture et du développement rural, M. Adjoumani, a salué ce geste, au plus haut sommet de l’Etat, en faveur de « l’amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs agricoles ».

Pour lui, la remise de machines agricoles aux paysans par le chef de l’Etat est une « réponse immédiate et efficiente à la problématique de la pénibilité au travail dans le secteur agricole et au défi de l’accroissement de la productivité en milieu rural ».

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a réitéré, dans un bref discours, sa détermination à œuvrer pour la compétitivité du secteur agricole, et pour une transformation accrue des matières premières en produits manufacturés.

Le Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) ouvert le 22 novembre 2019, se referme le 1er décembre 2019. Il se veut un espace de partages d’expériences, de rencontres d’Affaires entre les acteurs du secteur agricole et des investisseurs.