Ouattara préside mardi à Dakar une conférence extraordinaire des chefs d’État de l’UEMOA

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, par ailleurs, président en exercice de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) présidera le mardi 03 décembre prochain à Dakar au Sénégal une conférence extraordinaire des chefs d’État de cette organisation, a-t-on appris vendredi de source officielle.Selon un communiqué de cette institution sous-régionale transmis à APA, au menu des travaux de cette rencontre, les chefs d’État échangeront notamment sur les mécanismes et stratégies pour faire face aux menaces terroristes dans les pays membres.

La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UEMOA est l’organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l’Union.