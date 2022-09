Ouattara invite les entreprises italiennes à investir en Côte d’Ivoire

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a pris part au siège du Patronat italien à un Forum d’Affaires ayant regroupé 200 entreprises italiennes et 100 représentants d’entreprises ivoiriennes.M. Alassane Ouattara a relevé les potentiels de la Côte d’Ivoire dans les domaines économiques, agricoles, énergétiques, et invité les entreprises italiennes à accroître leurs investissements dans le pays.

Les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’Italie, troisième puissance économique européenne, se sont établis à 295,18 milliards de Fcfa en 2021, en progression de 9%, selon des données officielles.

Les exportations italiennes se sont accrues de manière constante pour atteindre 260 millions d’euros (170,54 milliards Fcfa) en 2021, ce qui a engendré un excédent commercial de 75 millions d’euros, soit 49,19 milliards de Fcfa en faveur de l’Italie.

Dans les relations commerciales entre les deux pays, la technologie est au cœur des exportations avec plus de 30% de la valeur totale et une prédominance de machines, ainsi que les appareils pour usage industriel suivis par les produits de l’acier et du fer.

Les importations italiennes, quant à elles, ont « progressé de 13% pour un montant total de 185 millions d’euros (121,35 milliards Fcfa) principalement composées de productions agricoles, notamment le cacao, l’anacarde et l’huile de palme ».

Le président ivoirien Alassane Ouattara effectue une visite officielle au Vatican le 17 septembre 2022. Au cours de son séjour, il aura une rencontre avec sa Sainteté le Pape François et s’entretiendra également avec le secrétaire d’Etat du Vatican, M. Pietro Parolin.

Selon l’agenda de cette visite qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération, M. Alassane Ouattara devrait prendre part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, au Palais du Quirinal, à Rome.