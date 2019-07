Ouattara annonce un Comité du programme de gouvernement du RHDP en 2020

Le Comité chargé de l’élaboration du programme de gouvernement du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour l’élection présidentielle de 2020 sera mis en place en septembre prochain, a annoncé lundi le président de cette coalition au pouvoir, Alassane Ouattara.« C’est essentiel que nous puissions dire aux uns et aux autres de continuer de promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance du RHDP sur toute l’étendue du territoire national afin de préparer les prochaines élections », a déclaré M. Ouattara à l’ouverture d’une réunion du Conseil national du RHDP.

« Je voudrais informer qu’à compter du mois de septembre, je procéderai à la nomination du Comité des sages, des vice-présidents du parti et du Comité chargé du programme de gouvernement du RHDP», a-t-il poursuivi, faisant observer que « nous avons l’élection présidentielle dans 15 mois, nous devrons nous mettre au travail pour sortir le programme de gouvernement du RHDP ».

Alassane Ouattara a exhorté les participants au « renforcement de la cohésion au sein du RHDP et surtout son implantation sur l’ensemble du territoire national ».

« La solidarité et l’esprit d’équipe doivent continuer de prévaloir au sein du RHDP pour nous permettre d’avoir une victoire éclatante à la prochaine élection présidentielle », a conclu M. Ouattara.