Opération immobilière: plus de 500 villas réceptionnées pour les agents du Trésor ivoirien

Le ministre ivoirien de l’économie et des finances Adama Coulibaly a réceptionné symboliquement les clés de 505 villas prêtes à être habitées à Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan) pour des agents de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.Selon une note d’information transmise mardi à APA, cette opération immobilière a été initiée par la direction générale de cette régie financière.

« Permettre à ses collaborateurs d’avoir un logement décent, c’est une initiative heureuse qui leur donne l’opportunité de vivre de façon harmonieuse et d’améliorer leur contribution au travail », a indiqué le Ministre à l’endroit du directeur Général du Trésor et de la comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, saluant le management de proximité de celui-ci.

M. Coulibaly s’est félicité dans la foulée de la « certification globale» obtenue par la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique estimant que c’est le « résultat de la densité du travail abattu».

Avant lui, le directeur général de cette institution, Assahoré Konan Jacques a dit sa fierté de constater, qu’un an après la pose de la première pierre, plus de 590 maisons sur les 941 attendues sortent de terre dont 505 sont déjà habitables.

« Le risque que vous avez pris est aujourd’hui payant et je voudrais vous en féliciter », a déclaré M. Assahoré à l’endroit des bénéficiaires de la livraison de cette première tranche de maisons.

Ces derniers, par la voix de M. Francis Yao, ont exprimé en retour leur gratitude à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. « Grâce à vous, nos jours et nos nuits seront désormais plus paisibles, car vous nous permettez de résoudre l’une des principales problématiques de la vie urbaine », s’est réjoui M. Yao.