One Forest Summit : Macron promet 100 millions d’euros pour la préservation des forêts

Le président français décide d’accorder une enveloppe additionnelle de 100 millions d’euros aux pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité.

L’annonce a été faite en marge de la première édition du One Forest Summit organisée du 1er au 2 mars 2023, à Libreville au Gabon. Ce fonds additionnel s’inscrit dans le cadre de la préservation des forêts tropicales. Un projet qui devient une grande nécessité pour les dirigeants, qui souhaitent protéger non seulement les populations, mais aussi, garantir un meilleur avenir pour ces dernières.

Les 100 millions que promet proviennent entre autres de : « la Fondation Walton participera à hauteur de 20 millions d’euros, Conservation international pour 30 millions d’euros et la France met sur la table 50 millions d’euros ». a-t-il expliqué avant d’ajouter que, « Ce fonds servira à financer un mécanisme de rémunération des pays exemplaires dans la conservation des forêts et la sauvegarde de leurs stocks vitaux de carbone et de biodiversité, via des « certificats biodiversité ». Ces certificats pourront être échangés avec des États souverains ou avec le secteur privé « au titre de contribution à la protection de la nature ».

Rappelons que, ces forêts tropicales représentent le deuxième plus grand puits de carbone de la planète après l’Amazonie. Et sont capables d’absorber d’immenses quantités de CO2 chaque année.