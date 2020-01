« On ne peut pas se permettre d’une crise en Guinée » (onu)

Le Représentant du Secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest, Ibn Chambas a affirmé, lundi à Conakry, qu’on ne peut se permettre d’une crise en Guinée.« J’ai fait observer qu’au regard de la situation de notre sous-région notamment dans le Mano River où la paix est encore fragile, on ne peut pas se permettre d’une crise en République de Guinée. J’ai rappelé que nous avons cinq autres élections majeures dans la sous-région sans parler des terroristes qui veulent avoir un accès à la mer », a indiqué M. Chambas.

S’exprimant au terme d’une rencontre avec les membres du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), le diplomate onusien a appelé les Guinéens à « chercher rapidement les voies et moyens » pour sortir de la crise qui secoue le pays ces derniers mois.

« Je leur ai transmis les préoccupations des Nations Unies sur les violences, les tueries, les violations des droits, les destructions des biens publics et privés en cours en République de Guinée. J’ai partagé avec eux les efforts du Sg de l’ONU pour le retour au calme, la paix et la sécurité en République de Guinée », a poursuivi Ibn Chambas, rappelant que lors de sa dernière visite, Antonio Guterres avait plaidé pour la libération des leaders du FNDC, le dialogue constructif autour des élections, le renforcement des acquis démocratiques et l’apaisement du climat politique.

Ibn Chambas a aussi invité le FNDC à s’abstenir de tout acte de violence dans leurs manifestations. « Les Guinéens doivent chercher rapidement les voies et moyens de sortir de cette crise et de se concentrer sur la recherche de consensus vers le développement, le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et le bien-être de tous », a-t-il confié.

Depuis octobre 2019, des manifestations contre une modification de la constitution devant permettre au président Alpha Condé de briguer un 3ème mandat se multiplient en Guinée, faisant une vingtaine de morts.