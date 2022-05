Olaf Scholz en Afrique: Greenpeace dénonce « l’agression des écosystèmes » du continent

Lors de la première étape de sa tournée africaine dimanche, le chancelier allemand a proposé d’aider à développer la production de gaz offshore au Sénégal « qui détruirait un récif corallien géant » selon l’ONG.Le projet développé par British Petroleum au large des côtes et auquel Berlin apporte son soutien « dégraderait encore plus l’environnement marin de l’Afrique de l’Ouest », alertent Greenpeace Afrique et Greenpeace Allemagne dans un communiqué parvenu vendredi à APA.

« L’exploration pétrolière et gazière dans nos océans pourrait compromettre davantage les moyens de subsistance des millions de personnes qui, ici, dépendent de la pêche, et elle va aggraver certainement le réchauffement de la planète », a déclaré le responsable de la campagne sur les océans pour Greenpeace Afrique, Dr Aliou Ba.

Il a ainsi invité l’Allemagne à multiplier les investissements dans les économies d’énergie et les énergies renouvelables propres.

« Chaque euro investi dans l’énergie fossile finance la prochaine sécheresse, inondation ou canicule – et les populations d’Afrique de l’Ouest sont exposées de manière disproportionnée à ces dangers. Le nouveau gouvernement allemand a reçu un mandat clair de son peuple pour s’affranchir des combustibles fossiles : ce mandat doit être appliqué à tous ses investissements dans le pays et à l’étranger, car les gaz à effet de serre ne connaissent pas de frontières », a affirmé de son côté le chargé de campagne climat et énergie de Greenpeace Allemagne, Andree Boehling.

Ce dernier estime « anormal » d’investir dans de nouvelles infrastructures fossiles polluantes en Afrique de l’Ouest, au lieu de commencer par réduire la consommation globale de gaz. Cela, poursuit-il, même à une époque où l’Europe doit devenir le plus rapidement possible indépendante du gaz russe.