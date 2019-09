OCP/Ghana : Accord de coopération pour le développement de l’agriculture et de l’industrie ghanéennes

Le ministère de l’alimentation et de l’agriculture du Ghana, le Groupe marocain OCP ont signé deux accords clés supplémentaires, un accord de coopération concernant les activités centrées sur les agriculteurs, la cartographie des sols, l’innovation et l’enregistrement numérique des agriculteurs, ainsi qu’un « Term Sheet » pour le projet industriel, ayant pour but de renforcer les principaux aspects du développement de l’agriculture et de l’industrie ghanéennes.Selon un communiqué de l’OCP, cet accord s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé en septembre 2018, dans lequel le groupe OCP et le Gouvernement du Ghana, représenté par le Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, se sont engagés à améliorer la chaîne de valeur des engrais afin de fournir des « engrais sur mesure à des prix compétitifs pour les agriculteurs ghanéens ».

Ce partenariat offre aux parties prenantes, dans la chaîne de valeur des engrais, une gamme de services à forte valeur ajoutée afin de fournir aux agriculteurs ghanéens des engrais adaptés et à des prix compétitifs, mais également toutes les ressources nécessaires à leur succès : la formation pour une meilleure connaissance de leurs cultures, la compréhension des enjeux d’optimiser la nutrition des sols et d’utiliser des solutions financières.

Les principales initiatives comprennent une offre complète destinée aux agriculteurs (intrants, financement, prélèvement) ainsi que des « Farmers School ».

Parallèlement à ce dernier partenariat, OCP a également lancé son programme IMPULSE, développé par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), qui a pour but d’accélérer le développement des start-ups et des agro-entrepreneurs actifs dans le secteur agricole.

Ce partenariat vient consolider le projet de construction d’une usine de production d’engrais, annoncé en septembre dernier, qui devrait être située dans la région ouest du Ghana, dans le district de Jomoro.

Pour rappel, le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale grandissante en lui fournissant des éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes.

Avec près d’un siècle d’expertise et un chiffre d’affaire de plus de 55 milliards de dirhams en 2018, le Groupe OCP est le leader mondial sur le marché du phosphate et le premier producteur mondial d’engrais phosphatés. Le Groupe offre ainsi une large gamme de produits fertilisants adaptés pour enrichir les sols, augmenter les rendements agricoles et nourrir la planète de manière économique et durable.